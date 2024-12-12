Кадыров: дрон сбит над казарменным зданием в Грозном, четверо раненых

Над комплексом казарменных зданий в Грозном уничтожен украинский БПЛА. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Начался пожар, который был оперативно потушен.

«Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», — написал Кадыров.

По его словам, в ходе произошедшего легкие ранения получили четыре человека. Сейчас им всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее жители Грозного рассказали о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом в ночь на четверг, 12 декабря. Первые хлопки в небе стали слышны в районе часа ночи. Предположительно, работали системы ПВО.