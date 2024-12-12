Shot: жители Грозного сообщают о взрывах над городом

Жители Грозного в Чеченской республике информируют о серии взрывов, прозвучавших в небе над городом в ночь на четверг, 12 декабря, передает Телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что первые хлопки в небе стали слышны в районе часа ночи. Предположительно, работают системы ПВО.

«Местные жители сообщают, что звуки взрывов начали раздаваться около 0:55. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны», — приводится в публикации.

К настоящему времени информации о происходящем в Грозном от официальных источников не поступало. О каких-либо повреждениях на з.емле тоже не известно.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 11 декабря, в сочинском аэропорту вводился план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников на регион. Воздушная гавань была закрыта для приема воздушных судов и для отправки рейсов. Позднее ограничения были сняты.