Кадыров: дрон ВСУ ударил в здание полка полиции в центре Грозного

Украинские силы в среду, 4 декабря, атаковали центр Грозного. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, ВСУ применили дрон, который задел крышу здания полка полиции спецназначения имени его отца Ахмата Кадырова.

Рамзан Кадыров провел «прямую линию», где рассказал об атаке украинских сил на центр столицы региона. По его словам, противник ударил дроном, который задел верх здания полка полиции спецназначения в Грозном. В результате здание получило повреждение, а также пострадали мирные жители.

«Куда угодно дроном ударяют... Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка… Пострадали мирные люди», — сказал Кадыров.

Отметим, что также Рамзан Кадыров 4 декабря встретился с пленными украинскими бойцами, которые находятся в Грозном. Он заявил, что военные сделали правильный выбор, добровольно сложив оружие, так как это спасло их жизни.

Ранее Mash сообщал, что ВСУ запустили три дрона и попытались атаковать военный аэродром Дягилево в Рязани.