Mash: три дрона ВСУ атаковали военный аэродром Дягилево в Рязани

Украинская армия попыталась нанести удар по военному аэродрому, который расположен под Рязанью. По нему было выпущено три БПЛА-камикадзе. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На аэродром Дягилево уже проводились атаки. Первая была совершена два года назад, вторая произошла летом 2024 года. Теперь же последовала третья попытка удара. Сегодня, 4 декабря, в районе шести часов утра по ней пытались ударить украинские беспилотники в количестве трех штук. Они появлялись у аэродрома с разницей в 10 минут.

«Дроны были сбиты, а самолеты своевременно подняли в безопасное место. Из повреждений — незначительные на земле», — указано в микроблоге.

По его данным, на авиабазе Дягилево расположен 43-й Центр боевого применения и переучивание лётного состава. Там проводится обучение летчиков полетам на самолетах Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ан-26.

Ранее сообщалось, что украинская армия попыталась атаковать одно из крупнейших российских предприятий, производящих микроэлектронику. По заводу в Брянске был нанесен удар беспилотниками, но средства ПВО вовремя обнаружили и предотвратили угрозу. Дроны были сбиты на подлете к своей цели.