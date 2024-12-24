Из Республики Чечня в зону боевых действий на Украине отправилась новая группа добровольцев. Об этом заявил Рамзан Кадыров, глава этого региона, в своем телеграм-канале.

Все добровольцы, которые отправились на фронт, прошли специальную подготовку в Российском университете спецназа. Их там обучали вести бой в различных условиях, дав очень обширный спектр умений и навыков. Отправка состоялась в аэропорту Грозного.

«Очередная группа истинных патриотов России отправилась для защиты интересов Родины в зону проведения специальной военной операции», — указал Кадыров.

Он добавил, что эти добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров высказался о возможном завершении конфликта на Украине. По его убеждению, точка в боевых действиях будет поставлена президентом РФ Путиным. Глава Белого дома Трамп может поучаствовать в мирном урегулировании, но не столь активно. Например, он способен прекратить финансировать Киев. Тем не менее, решающий шаг останется за российским лидером.