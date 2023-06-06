Каховская ГЭС пострадала при обстреле, но дамба станции не разрушена

Ночью в соцсетях появились сообщения о полном разрушении ГЭС. Леонтьев назвал их «бредом».

Но, как выяснилось, повреждения на станции все же есть. Разрушена верхняя часть ГЭС, где находятся шандоры (затворы), однако сама дамба не пострадала.

Уровень воды в Днепре ниже по течению поднялся на два с половиной метра.

По словам Леонтьева, ситуация на данный момент находится под контролем, и эвакуация людей из расположенной рядом со станцией Новой Каховки пока не требуется. Сообщается, что нет угрозы затопления Запорожской АЭС.