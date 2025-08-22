Как дроны изменили обычный день в брянском селе? Неожиданный удар с неба и история двух пострадавших

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Брянской области пострадали два местных жителя. Данную информацию подтвердил глава региона.

Брянская область уже не первый раз подвергается атаке украинских беспилотников. Так, в ночь на 20 августа в небе над регионом было сбито семь дронов ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытались атаковать объекты в двух районах Ростовской области, но противовоздушная оборона успешно отразила все удары.