Как пьяный подросток без прав взял авто каршеринга в Новосибирске? Прокуратура начала проверку
Прокуратура Новосибирска проводит проверку после наезда на толпу на остановке
В связи с инцидентом на улице Кирова, где автомобиль сервиса каршеринга совершил столкновение с остановочным комплексом, прокуратура Октябрьского района Новосибирска инициировала контрольные мероприятия. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного органа.
Согласно информации, предоставленной ведомством, 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на пешеходов.
По предварительным данным, управление автомобилем стало возможным посредством использования чужой учетной записи, поскольку собственные водительские права у него отсутствуют.
В министерстве здравоохранения области сообщили о шести пострадавших в результате данного происшествия. В настоящий момент все они проходят медицинское обследование для определения степени тяжести полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что водитель, погибший в ДТП в Подмосковье, пренебрегал ПДД.