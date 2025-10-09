Как пьяный подросток без прав взял авто каршеринга в Новосибирске? Прокуратура начала проверку

В связи с инцидентом на улице Кирова, где автомобиль сервиса каршеринга совершил столкновение с остановочным комплексом, прокуратура Октябрьского района Новосибирска инициировала контрольные мероприятия. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного органа.

Согласно информации, предоставленной ведомством, 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на пешеходов.

По предварительным данным, управление автомобилем стало возможным посредством использования чужой учетной записи, поскольку собственные водительские права у него отсутствуют.

В министерстве здравоохранения области сообщили о шести пострадавших в результате данного происшествия. В настоящий момент все они проходят медицинское обследование для определения степени тяжести полученных повреждений.

Ранее сообщалось, что водитель, погибший в ДТП в Подмосковье, пренебрегал ПДД.