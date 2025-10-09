Появились подробности жуткого ДТП в Пушкино

Водитель, устроивший жуткое ДТП в подмосковном Пушкино и погибший в нем, пренебрегал ПДД. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщила «Газета.Ru».

Накануне стало известно, что мужчина, управлявший автомобилем марки Honda, на скорости 160 км/ч выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем каршеринга. От сильного удара обе машины отбросило на значительное расстояние, а движение на участке дороги было полностью парализовано.

На кадрах с места происшествия видны разбитый автомобиль и перевернутая арендованная машина, а также многочисленные обломки деталей, разбросанные по проезжей части.

Выяснилось, что мужчина — виновник ДТП официально был лишен прав, а машина, на которой он передвигался, принадлежала матери. Дорожная трагедия унесла жизни двух человек. Прокуратура Московской области организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в Люберцах по факту ДТП с пострадавшими детьми завели уголовное дело.