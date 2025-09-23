Один из бойцов рассказал о жестоком обращении украинских военных с мирными жителями. По его словам, военные избивают людей и забирают у них продовольствие с медикаментами. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

Механик-водитель с позывным Барабаш, участвовавший в освобождении Новоивановки в Запорожской области, рассказал о ситуации в подконтрольном ВСУ регионе. По его словам, украинские военные жестоко обращаются с мирными жителями, избивают их и отбирают еду и медикаменты.

Барабаш рассказал, что военные используют мирных жителей как щит. При эвакуации раненых медики приезжали на квадроциклах, чтобы помочь пострадавшим. Он сообщил, что многие из мирных были покалечены — у некоторых были перебиты ноги палками, что говорит о жестоком обращении. Боец отметил, что такие сцены вызывают у него сильные эмоции и сожаление.

