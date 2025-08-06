Как взрывное устройство оказалось в Куркино? Гибель четверых мужчин шокировала Тульскую область

О трагедии сообщает телеграм-канал СУ СКР по региону.

Вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино Тульской области сдетонировало взрывное устройство. В результае погибли четверо мужчин.

Вечером 5 августа рядом с одним из частных домов в Куркино Тульской области сдетонировало взрывное устройство. В результае погибли четверо мужчин.

О трагедии сообщает телеграм-канал СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи выясняют детали произошедшего. На месте работают специалисты.

Предстоит провести ряд экспертиз, уточнили в ведомстве.

Ответственным за координацию следственной группы является и. о. руководитель следственного управления Никита Петрович Севостьянов.

Ранее сообщалось о том, что около 10 взрывов прозвучало над городами Ростовской области, в Миллерово пропал свет.