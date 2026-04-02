Как защитить аккаунт в MAX от взлома: эксперты назвали семь правил кибербезопасности для пользователей

Взломать аккаунт в национальном мессенджере MAX могут как опытного пользователя, так и ребенка с пенсионеркой. Вместе с IT-экспертами интернет-издание «Ямал-Медиа» разобрало , что делать, если это уже случилось, и как вообще не доводить до беды. Инструкция простая, но спасает нервы и деньги.

Если аккаунт все-таки угнали, первым делом собирайте доказательства. Скриншоты подозрительной переписки, ссылки, историю сообщений — все, что поможет доказать факт взлома. С этим пакетом идете в службу поддержки MAX. И, если речь идет о настоящем мошенничестве (вы лишились денег или слили личные данные) — пишете заявление в полицию. Без доказательной базы ни там, ни там делать нечего.

Теперь о том, как не попасть в такую историю. Эксперт по кибербезопасности Михаил Поздняков советует семь простых вещей. Пароль — основа основ. И он должен быть уникальным именно для MAX. Огромная ошибка — ставить один и тот же пароль на почту, соцсети и мессенджер. В таком случае, подобрав ключ к одной двери, вор получает доступ ко всей вашей цифровой жизни. Второй обязательный шаг — двухфакторная верификация. Грубо говоря, если кто-то попытается войти в ваш профиль с чужого устройства, код подтверждения придет вам в телефон. Без него — никуда. Плюс пароль полезно менять хотя бы раз в полгода.

Дальше — гигиена. Хороший антивирус на компьютере и смартфоне (и регулярное его обновление) отсекает массу угроз. Не выкладывайте личную информацию в открытых соцсетях — мошенники собирают ее по крупицам, чтобы потом использовать против вас. Регулярно заглядывайте в историю входов в аккаунт и в список платежей с телефона: все спокойно — отлично, заметили чужую активность — бейте тревогу. И отдельный красный флаг — общественный Wi-Fi. В редких, но реальных случаях такие сети собирают данные с вашего устройства вплоть до паролей. Лучше не подключаться.

Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности, подчеркнул, что ни в коем случае не следует говорить никому никакие коды.

Но люди все равно ведутся: вводят цифры, переходят по ссылкам, после чего аккаунт взламывают и начинают рассылать от его имени ту же отраву. В итоге сервис MAX блокирует профиль за подозрительную активность — это часть защиты и самого сервиса, и других пользователей. Восстановить доступ удается далеко не сразу, а иногда проще завести новый аккаунт с другого номера.

Кстати, в самом мессенджере есть официальный канал о безопасности. Там рассказывают про свежие мошеннические схемы и предупреждают об опасности общения с незнакомцами. Главный совет от Центра безопасности MAX звучит так: если телефон внезапно начинают заваливать код подтверждения — просто игнорируйте. Не паникуйте, не выполняйте инструкции звонящих с неизвестных номеров и уж тем более никому не диктуйте цифры из сообщений. Сами по себе коды не опасны. Опасность возникает только в тот момент, когда вы их передаете.

