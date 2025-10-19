Как защитить свои аккаунты от мошенников с QR-кодами

В МВД сообщили о новой схеме кражи аккаунтов в мессенджерах. Мошенники размещают фейковые объявления и листовки с QR-кодами, которые ведут на поддельные сайты, внешне похожие на официальный ресурс Telegram, передает ТАСС .

После перехода по ссылке пользователю предлагается ввести номер телефона и код подтверждения якобы для защиты чата. Эти данные мгновенно передаются злоумышленникам, которые получают доступ к перепискам и личным данным.

По информации ведомства, после захвата мессенджера преступники ищут в переписках пароли, фотографии документов и другие сведения, которые можно использовать для взлома банковских сервисов и аккаунтов в соцсетях.

Кроме того, МВД предупредило о похожих схемах с фейковыми объявлениями о компенсациях через «Госуслуги». Пользователей направляют на поддельные страницы, где под видом получения выплат требуют ввести логин и пароль от личного кабинета. В ведомстве призвали не переходить по неизвестным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом данных.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана через «Госуслуги».