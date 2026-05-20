«Уже имеет свою биографию»: почему Алексей Учитель поддержал решение дочери Ани Пересильд учиться экстерном?

16-летняя Аня Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, решила кардинально ускорить процесс взросления: девушка заявила о желании продолжить обучение экстерном, чтобы полностью посвятить себя поступлению в театральный вуз. В комментарии Super.ru Учитель заявил , что полностью одобряет этот шаг.

Режиссер подчеркнул, что Аня уже давно сформировалась как личность.

«У нее уже есть собственная биография», — заявил Алексей.

Он выразил надежду, что дочь успешно сдаст экзамены и поступит в ГИТИС, а также отметил, что девушка сама способна протежировать родителей, а не нуждается в их помощи.

Сама Аня настроена решительно: она не хочет задерживаться в школе и готова с головой погрузиться в актерскую карьеру. Для этого она планирует подавать документы сразу в несколько учебных заведений, не ограничиваясь одним вариантом.

Знаменитые родители — Юлия Пересильд и Алексей Учитель — поддерживают дочь в этом стремлении. Они считают, что ранний старт в профессии пойдет ей только на пользу. Остается надеяться, что такой нетрадиционный подход оправдает себя и вскоре мы увидим Аню в новых ярких ролях.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд отказалась общаться с журналистами о личной жизни.