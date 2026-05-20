«Заехали и живут в бетоне»: почему молодежь отказывается от ремонта ради своей квартиры

В соцсетях набирает популярность обсуждение нового жилищного тренда: молодые семьи в России все чаще якобы покупают квартиры без отделки и годами живут буквально в бетоне, с голыми стенами и проводами. Логика простая: лучше своя трешка без ремонта, чем чужая аренда с евроремонтом. Люди постепенно докупают мебель и технику, а полноценный ремонт откладывают на потом. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» спросило у частного риелтора Розы Девятовой, виден ли этот тренд на практике.

Что происходит на реальном рынке

По словам Девятовой, среди клиентов такая модель почти не встречается. Она отметила, что покупатели чаще выбирают либо новостройки с чистовой отделкой, либо варианты «заезжай и живи» с частично или полностью меблированными квартирами.

Риелтор привела пример сотрудничества с крупным застройщиком, который продает квартиры сразу в нескольких форматах: с отделкой, с частичной мебелью или уже полностью укомплектованными.

«Многие семьи сейчас предпочитают именно такой вариант: въехать сразу в готовое жилье, без долгого ремонта. Причем речь идет о новострое, люди хотят, чтобы в квартире уже была мебель и все остальное», — уточнила Девятова.

Есть ли «бетонный» тренд у молодых

При этом эксперт допустила, что описанный в соцсетях тренд может быть характерен для самой молодой аудитории, которая выходит на рынок без помощи родителей.

«Речь прежде всего о тех, кто берет семейную ипотеку, старается как можно быстрее „выпрыгнуть“ из съемного жилья и готов мириться с отсутствием ремонта ради собственного адреса. В связи с ситуацией и дороговизной, многие готовы жить без отделки. Логика такая: сами потихоньку сделаем, но зато живем отдельно», — подчеркнула риелтор.

Она вспомнила, что похожая ситуация уже была на рынке 10–15 лет назад, когда активнее застраивались отдельные подмосковные районы. Тогда многие покупали квартиры именно в бетоне, часть так и перепродавалась без отделки, а уже следующие владельцы делали ремонт под себя.

