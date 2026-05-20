Геннадий Орлов пояснил, почему потенциал «Зенита» выше, чем у «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сравнил потенциал двух сильнейших команд РПЛ, «Зенита» и «Краснодара».

Орлов высказался в пользу «Зенита». Он считает, что в минувшем сезоне далеко не все игроки петербургского клуба показали максимум своих возможностей, не все раскрыли до конца свой талант.

«Даже Вендел неровно играл. Он явно уже думал о Бразилии, о своих друзьях», — отметил комментатор.

«Зенит» стал чемпионом России, опередив «Краснодар» на два очка. Фактически судьба чемпионства решилась в 29-м туре, когда «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2) и пропустили петербуржцев на первую строчку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в летнее трансферное окно попытается приобрести лидера «Локомотива» Алексея Батракова.