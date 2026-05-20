Бывший ученый ЦРУ Хэл Путхофф заявил, что американские власти якобы знают как минимум о четырех разных видах существ, связанных с разбившимися НЛО, пишет Daily Mail. По его словам, люди, участвовавшие в восстановлении неопознанных аппаратов, найденных на засекреченных местах крушений, сталкивались не с одним типом «внеземной жизни», а сразу с несколькими.

Путхофф, физик и инженер, работал с разведывательными программами, связанными с «экстрасенсорным шпионажем» и исследованиями НЛО в 1970–1980-х годах. В подкасте The Diary of a CEO он сказал, что сам не имел прямого доступа к таким материалам, но верит источникам, с которыми общался.

Речь идет о четырех образах, давно известных в уфологической мифологии: «серых», «нордиках», рептилоидах и инсектоидах.

«Серых» описывают как невысоких существ с большой головой и огромными черными миндалевидными глазами — известный нам всем, даже карикатурный образ пришельцев.

«Нордики» якобы похожи на высоких светловолосых людей скандинавского типа.

Рептилоидов представляют как змееподобных гуманоидов, а инсектоидов — как существ, напоминающих гигантских богомолов.

Физик Эрик Дэвис ранее также упоминал эти типы на слушаниях в Конгрессе, называя их возможными операторами неопознанных аппаратов.

Официально власти США продолжают утверждать, что проверяемых доказательств извлечения пришельцев или внеземных кораблей нет. Но ожидание новых файлов об НЛО снова подогревает главный вопрос уфологов: если ничего нет, почему вокруг этой темы столько секретности?