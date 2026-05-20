В Росреестр Московской области за апрель поступило около 200 тыс. заявлений по оформлению недвижимости

За апрель 2026 года в Росреестр Подмосковья поступило внушительное количество заявлений по оформлению недвижимости, что свидетельствует о высокой активности жителей и организаций в сфере имущественных отношений. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, на государственный кадастровый учет было подано свыше 56 тыс. обращений, а на государственную регистрацию прав — более 120 тыс.

Значительное число заявлений — около 18 тыс. — поступило в рамках единой процедуры регистрации объектов недвижимости. Более 13 тыс. заявок касались регистрации ипотеки, что подтверждает устойчивый спрос на ипотечные сделки в регионе. Отдельно стоит отметить динамику по договорам долевого участия: на их регистрацию подано свыше 4 тыс. заявлений, причем все они были оформлены в электронном виде. Этот факт наглядно демонстрирует растущую популярность цифровых сервисов Росреестра среди жителей Подмосковья.

Особого внимания заслуживает скорость обработки электронных заявок: регистрация прав на жилые помещения, в том числе по ипотечным сделкам, занимает всего 24 часа. Такой темп стал возможен благодаря масштабной модернизации IT‐инфраструктуры ведомства, автоматизации процессов проверки документов и налаженному взаимодействию с банками и застройщиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.