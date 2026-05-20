В Мытищах к сентябрю 2026 года появится новый детский сад

В Мытищах к сентябрю 2026 года построят новый детский сад, рассчитанный на 255 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет, строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Для детей обустроят групповые ячейки с игровыми, обеденными и спальными зонами, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок. На прилегающей территории установят теневые навесы, спортивные и игровые площадки, высадят безопасные кустарники и газон.

Детский сад появится на территории ЖК «Ярославский квартал». На его территории также возводят школу на 550 мест, паркинг, четыре многоквартирных дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.