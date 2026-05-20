«Малышу повезло родиться в талантливой семье»: Игорь Верник лично поздравил Козловского и Акиньшину с рождением сына

Народный артист РФ Игорь Верник присоединился к многочисленным поздравлениям в адрес коллег — Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной, сообщает Super.ru. Свои теплые слова он произнес публично — во время церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Верник признался, что лично обратился к молодым родителям. По его словам, появление ребенка на свет — это огромное счастье.

«Я поздравил и Оксану, и Даню — это большое счастье. Их ребенку уже повезло: он родился в потрясающей семье, талантливой, в семье, в которой есть любовь», — сказал актер.

Накануне счастливые родители сообщили о рождении сына в своих социальных сетях, опубликовав трогательные кадры. Козловский и Акиньшина долго ждали этого события. Незадолго до родов они узаконили свои отношения, сыграв тайную свадьбу.