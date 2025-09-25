КАМАЗ снес столб на островке безопасности и перевернулся в Челябинске

На пересечении улиц Куйбышева и Молодогвардейской произошла авария, в результате которой грузовик КАМАЗ сбил опору на разделительном островке и опрокинулся. Свидетели происшествия предоставили видеоматериалы с места событий в редакцию издания 74.RU.

Исходя из видеозаписи, можно заключить, что грузовой автомобиль транспортировал лом металла, который теперь рассыпан по проезжей части. На место аварии оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего и устанавливают наличие пострадавших.

