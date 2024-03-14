Камчатка уходит под снег: полуостров накрыл мощный циклон с ураганным ветром

Мощный циклон с Охотского моря принес в Камчатский край снег и ураганный ветер на Камчатку, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и втором по величине городе региона Елизове отменены занятия во всех школах и ряде вузов. Учащиеся отправлены на дистанционное обучение.

Региональные власти уже обратились к водителям с просьбой не выезжать по возможности на трассы из-за крайне низкой видимости и переметов.

Из-за гололеда на магистралях в Камчатском крае зафиксированы несколько серьезных ДТП.