Камень, лопата и пьяное молчание: в Ленобласти рыбак зверски убил напарника на берегу Финского залива

Трагедия разыгралась во время, казалось бы, безобидной поездки на рыбалку. Как сообщили 7 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские задержали 52-летнего жителя Гатчины, которого подозревают в жестокой расправе над товарищем по увлечению.

Тревогу забил 64-летний приятель погибшего. Два дня назад он обратился в дежурную часть с заявлением об исчезновении 63-летнего друга, который уехал рыбачить в сторону Финского залива не один, а с попутчиком. Однако когда тот вернулся обратно в сильном подпитии, то не смог внятно объяснить, куда подевался его спутник.

На следующий день сотрудники уголовного розыска обнаружили тело пропавшего на побережье залива вблизи сельского поселения Куземкинское. На голове погибшего насчитали множество повреждений.

Подозреваемого задержали в Гатчине в тот же день. По предварительной версии следствия, между рыбаками вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в фатальную драку. Фигурант сначала ударил оппонента камнем по голове, а когда тот упал, схватился за лопату и добил жертву. Возбуждено уголовное дело, мера пресечения пока не избрана.