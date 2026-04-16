Камера наблюдения запечатлела обстановку в Анапе во время атаки БПЛА

В ночь на 16 апреля 2026 года курортная Анапа и другие города черноморского побережья Кубани подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

По предварительным данным, взрывы были слышны не только в Анапе, но и в Туапсе, Геленджике и Сочи. Очевидцы сообщили о серии примерно из 10 взрывов и о ярких вспышках в небе.

В сети появились кадры с камеры наблюдения, на которых видна яркая вспышка и слышен звук летящего беспилотника. Видео было опубликовано местным Telegram-каналом. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, а в аэропортах Геленджика и Краснодара были введены временные ограничения.

Ранее, ночью 15 апреля, атака беспилотников на Анапу уже привела к жертвам и разрушениям: погиб один человек, несколько получили ранения. Минобороны РФ и местные власти пока не дали официальных комментариев по поводу последней атаки. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.