Камеры в Подмосковье начали назначать штрафы за использование телефона за рулем

На территории Московской области начала свою работу система по автоматическому выявлению водителей, использующих мобильные телефоны во время движения. Об этом сообщил портал «Автовзгляд».

В Подмосковье уже 30 дорожных камер видеофиксации сумели автоматически выявить тех водителей, которые за рулем пользуются мобильными устройствами. Они успели зафиксировать 105 нарушений в этой сфере, а также выписать за них штрафы. На сегодняшний день размер штрафа за такое действие составляет 1,5 тыс. руб. По словам главы регионального Министерства транспорта Марата Сибатулина, из-за мобильных телефонов очень часто происходят ДТП.

Система видеофиксации уже третий год выявляет тех, кто передвигается с непристегнутым ремнем безопасности. За это нарушение штрафы были выписаны в отношении 133 тыс. человек.

Ранее Министерство финансов сообщило о своих ожиданиях в части доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По мнению его представителей, такие доходы вырастут в восемь раз. Вместо изначально планировавшихся 6,4 млрд руб. в казну поступит 52,8 млрд руб.