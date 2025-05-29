Камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева
Момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева попал на видео
Фото: [Медиасток.рф]
Камера зафиксировала момент взрыва в Ставрополе: 29-летний Никита Пеньков приблизился к заместителю главы Ставрополя Зауру Гурциеву и активировал взрывное устройство, закрепленное на его теле, сообщил телеграм-канал SHOT.
Гурциев находился во дворе дома на улице Чехова в момент происшествия. Вскоре после того, как Пеньков приблизился, произошел взрыв, ставший причиной смерти чиновника. На месте инцидента продолжают работу эксперты.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух жителей Ставропольского края, включая ветерана СВО, в результате взрыва.
Расследование ведется по статьям об убийстве двух человек и незаконном обороте взрывчатых веществ, говорится в официальном заявлении.
Ранее сообщалось, что женщина получила ожоги из-за разрыва емкости с углем на ТЭЦ в Ангарске.