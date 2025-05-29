Камеры засняли момент смерти замглавы Ставрополя Гурциева

Камера зафиксировала момент взрыва в Ставрополе: 29-летний Никита Пеньков приблизился к заместителю главы Ставрополя Зауру Гурциеву и активировал взрывное устройство, закрепленное на его теле, сообщил телеграм-канал SHOT.

Гурциев находился во дворе дома на улице Чехова в момент происшествия. Вскоре после того, как Пеньков приблизился, произошел взрыв, ставший причиной смерти чиновника. На месте инцидента продолжают работу эксперты.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух жителей Ставропольского края, включая ветерана СВО, в результате взрыва.

Расследование ведется по статьям об убийстве двух человек и незаконном обороте взрывчатых веществ, говорится в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что женщина получила ожоги из-за разрыва емкости с углем на ТЭЦ в Ангарске.