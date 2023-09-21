Канада утилизирует старые БТР вместо того, чтобы передать их Украине

Канада окончательно утилизирует 67 из находящихся у нее на вооружении 140 БТР М113 или пустит их на запчасти, сообщает канал СВС со ссылкой на министерство обороны.

Ранее звучали предложения отремонтировать старую технику и отправить ее на Украину. Идея была отвергнута, потому что БТР находились в слишком плохом состоянии.

Как отметили в министерстве, они должны передавать Украине «технику, пригодную для боевых действий. Кроме того, необходима уверенность в том, что украинцы смогут ее обслуживать.

Утилизированные БТР в скором времени рассчитывают заменить новыми моделями.