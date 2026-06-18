Канадские альпинисты погибли при сходе лавины в Перу: один числится пропавшим без вести

В Перу на склоне горы Невадо Токльяражу сошла лавина, унесшая жизни двух граждан Канады. Как сообщает издание Daily Star , трагедия произошла 17 июня, когда 45-летний Даниэль Наварро и его 33-летняя жена Сандра Ковоне вместе с гидом совершали восхождение на шеститысячник.

По данным источника, горный инструктор с 26-летним стажем и его супруга оказались под снежным массивом на глазах у перуанского гида Флорентино Кальдуа. Проводнику удалось спастись, он связался со спасателями по спутниковому телефону и был эвакуирован вертолетом в стабильном состоянии.

Поиски канадцев осложняются плохой погодой. Спасателям удалось обнаружить одно тело, второй турист до сих пор числится пропавшим без вести. Поисковая операция продолжается.