Канатная дорога Нижний Новгород — Бор остановлена из-за шквалистого ветра

Крупнейшая в России переправа — канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором — приостановила работу из-за резкого ухудшения погодных условий. Причиной стали мощные шквалистые ветра, обрушившиеся на регион 18 ноября, скорость порывов которых достигает 19 метров в секунду. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ожидается, что опасные погодные явления сохранятся в течение ночи и всего последующего дня 19 ноября, что делает возобновление движения пассажирских кабинок невозможным по соображениям безопасности. Подвесные транспортные системы крайне чувствительны к сильным ветрам, и эксплуатация в таких условиях может привести к экстренной ситуации.

В результате тысячи жителей, ежедневно пользующихся канатной дорогой для междугородних поездок, вынуждены искать альтернативные маршруты через автодорожный мост. Точные сроки восстановления работы уникальной транспортной артерии пока не сообщаются — все будет зависеть от улучшения метеорологической обстановки.

Ранее сообщалось, что канатная дорога в Нижнем Новгороде перешла на зимний режим работы.