Канатная дорога в Нижнем Новгороде переходит на зимний режим работы

С начала октября канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, перешла на зимний график работы. Основное изменение коснулось вечернего времени закрытия: с понедельника по четверг перевозки теперь завершаются в 21:00, что на час раньше летнего расписания. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Для оперативного информирования пассажиров о всех изменениях функционирует специальный Telegram-бот, который был запущен в августе и уже собрал более полутора тысяч постоянных пользователей. Как пояснил генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев, этот цифровой сервис был дополнительно усовершенствован: теперь в нем доступны не только данные о режиме работы, но и сведения о плановых технических перерывах, которые с 1 октября возвращаются в дневное время.

Сезонные корректировки затронули и график технического обслуживания. Регламентные работы будут проводиться по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00, тогда как в летний период они осуществлялись ранним утром с 4:00 до 6:00 для удобства туристов. Такое изменение обусловлено требованиями безопасности и снижением пассажиропотока в осенне-зимний сезон, поэтому путешественникам рекомендуют учитывать эти перерывы при планировании поездок.

Эти преобразования стали продолжением масштабной модернизации, проведенной в текущем году. Благодаря полной замене подвижного состава и увеличению числа кабин с 28 до 56 единиц пропускная способность транспортной системы выросла вдвое — до тысячи пассажиров в час. Новые кабины оборудованы современными системами комфорта и адаптированы для маломобильных граждан.

Перспективы развития канатной дороги включают создание теплых павильонов на станциях, техническое перевооружение и замену несуще-тягового каната. После ввода в эксплуатацию новых станций Автозаводской линии метро этот вид транспорта станет ключевым элементом формирующегося транспортно-пересадочного узла, что в дальнейшем повысит его роль в городской инфраструктуре.

