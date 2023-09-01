Кандидат в президенты США признал подрыв Америкой «Северных потоков»

По его словам, это была глобальная ошибка Белого дома. Тем самым Соединенные Штаты подтолкнули Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Бизнесмен Вивек Рамасвами идет на президентские выборы претендентом от Республиканской партии. По его словам, Китай и РФ надо разобщить. Союз между ними является самой большой угрозой для Америки.

«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток - 2», - заявил он во время общения с каналом Fox News.

Он считает, что для отделения Пекина от Москвы необходимо заморозить боевые действия на Украине и окончательно отказать Киеву в его приеме в НАТО. Тогда России не так важна будет поддержка со стороны КНР, и их экономическое сотрудничество не станет столь тесным.