Кандидат в президенты США заявил о лжи властей по поводу безопасности границ страны

Администрация главы Соединенных Штатов обманывает граждан, когда говорит, что границы государства полностью защищены от вторжения извне.

Претендент на пост главы Белого дома Рон Десантис заявил, что Байден и его окружение обманывают американцев.

«Они каждый день говорят, что граница в безопасности, и они вам лгут. Мы знаем, что это неправда. враги воспользуются этим», - указал он в время теледебатов, которые транслировал канал Fox News.

Десантис, который одновременно является и губернатором Флориды, возложил вину за ситуацию на Байдена. Тот не хочет ничего делать и не признает проблему. В то же время через границу в Соединенные Штаты текут наркотики. Помимо этого, из-за данной проблемы может случиться террористическая атака.