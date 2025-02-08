Кандидата Трампа на пост главы ФБР заподозрили в связях с Россией

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель мог получать финансирование от кинокомпании якобы поддерживаемой Кремлем. Средства, по данным The Washington Post, поступали от режиссера с российским и американским паспортами.

Иностранные обозреватели сообщают, что речь про компанию Global Tree Pictures, действующей в США. Газета, ссылаясь на документы, указала на получение Пателем 25 тысяч долларов от режиссера Игоря Лопатенка, управляющего киностудией. По версии WP, деятельность компании якобы «связана с Кремлем».

Оплата, по данным газеты, была произведена за участие в достаточно скандальном документальном фильме «Вся президентская рать: заговор против Трампа». Дело в том, что в ленте сотрудники Белого дома были представлены жертвами заговора. История разворачивалась при первой администрации Дональда Трампа.

Впервые документальный фильм вышел в эфир в ноябре 2024 года. Распространением в онлайн занималась команда вещателя Такера Карлсона.

Ранее сообщалось, что команда республиканца Трампа потребовала увольнения от руководителей ФБР.