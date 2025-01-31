Команда Трампа потребовала увольнения от руководителей ФБР

В Федеральном бюро расследований несколько высокопоставленных чиновников должны уволиться до 3 февраля. Этого от них потребовала администрация президента, и про данное требование рассказала газета The Washington Post.

Судя по всему, Белый дом решил провести чистку в ФБР. Трамп ранее обещал уволить главу бюро Кристофера А. Врее, но тот самостоятельно подал в отставку в 2025 году, не дожидаясь принудительного увольнения. Теперь же стало известно, что нескольким представителям руководства ФБР было поставлено условие уволиться до 3 февраля. Все эти люди получили повышение при Врее.

Новым руководителем спецслужбы должен стать Кэш Патель. Он утверждает, что в случае своего назначения не будет преследовать тех, кто выступал против политики Трампа.

«Все сотрудники ФБР будут защищены от политического возмездия», — указал будущий глава ФБР.

Ранее сообщалось, что следователи ФБР исключили версию теракта при расследовании столкновения самолета и вертолета в небе над Вашингтоном. Спецслужба опровергла, что катастрофа произошла намеренно.