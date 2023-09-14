Карантин по бешенству животных установили в Дмитрове. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Эпизоотический очаг устанавливается в границах территории с кадастровым номером: 50:04:0160207:287 деревни Старо.

Неблагополучными по бешенству также признаны территории деревень Старо, Подгорное, Гульнево, Каменка, Походкино, Левково, поселка дома отдыха «Горки», СНТ «Нефтяник», «Квант», «Атмофера», «Строитель-4», «Ясная Поляна», «Фиалка», и коттеджного поселка «Гульнево-Высокое».

Ограничительные мероприятия будут действовать до издания постановления губернатора региона об их отмене.