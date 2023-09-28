Кардиолог Кондрахин объяснил смертельную опасность хранения овощей в погребе

Во Владивостоке двое мужчин погибли от паров гнилой картошки в гараже. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, почему такое происходит, что делать для предотвращения трагедии и как оказать первую помощь. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это происходит из-за отсутствия в погребах вентиляции, в связи с чем человек может погибнуть, надышавшись углекислым газом, который выделяют овощи. Прежде всего это касается мест, где имеется огромное количество овощей и фруктов при маленьком пространстве, поскольку они забирают весь кислород.

Медик рекомендует установить специальные электронные датчики в погребе, подающие сигнал о накоплении большого объема углекислого газа и сделать в погребе хорошую вентиляцию.

По его мнению, первыми признаками отравления газом являются головокружение и тошнота. При наличии их необходимо быстро выйти на свежий воздух.