Картаполов заявил, что уход ЧВК «Вагнер» не повлечет за собой новую волну мобилизации

Необходимости в новой волне мобилизации после ухода из зоны СВО ЧВК «Вагнер» не существует, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что идет плановый набор военнослужащих по контракту, из которых формируются и проходят подготовку новые подразделения.

Картаполов отметил, что у российской армии достаточно резервов, и уход «музыкантов» не скажется на боеготовности ВС РФ.

Он напомнил, что на момент попытки мятежа ЧВК «Вагнер» не находилась в зоне боевых действий. Отражение контрнаступления ВСУ, которое началось 4 июня, фактически проходило без участия группы Евгения Пригожина.