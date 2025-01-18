Катер с полицейскими перевернулся на Москве-реке в районе Хорошево-Мнёвники

В Москве-реке на северо-западе города произошло ЧП с участием полицейского катера. По информации от SHOT, инцидент случился в районе Хорошево-Мнёвники в субботу, 18 января, ближе к вечеру.

По предварительным данным, судно с двумя работниками на его борту по пока неясным причинам перевернулось, и люди оказались в воде.

«По информации SHOT, авария на воде произошла в начале десятого вечера в районе Хорошево-Мневники», — приводится в сообщении.

Сообщается, что свидетели происшествия, находившиеся на берегу, незамедлительно обратились в МЧС. В настоящее время на месте происшествия проводятся спасательные работы. По информации SHOT, люди были извлечены из воды и им оказывается необходимая помощь. Эвакуация катера планируется позже.

Информации от официальных источников о произошедшем пока не поступало.