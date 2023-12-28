Казахстан поразила сильная вспышка кори

Только за последние несколько дней в республике заболело более 2 тысяч человек. Двое младенцев умерли от этого инфекционного заболевания.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова сообщила о том, что ситуация постепенно становится все более серьезной. Ее ведомством зафиксировано две смерти от кори.

«Зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть дети, не достигшие возраста вакцинации», - сообщила она.

Ее слова привели РИА Новости. Казахский национальный центр общественного здравоохранения бьет тревогу. По его данным, в середине декабря число заболеваний корью резко возросло. Если с 1 января этого года отмечено 26815 случаев заболевания, то за последние 6 дней, то есть с 18 по 24 декабря, их насчитали 2373. Получается, что сейчас за неделю в Казахстане заболевает столько же людей, сколько ранее за целый месяц.