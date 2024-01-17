Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады проводят штурмовые действия в Серебрянском лесничестве

Казаки из Шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова проводят штурмовые действия в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщается в канале «Атаман».

Как рассказал комбриг бригады с позывным Гейзер, за двое суток было уничтожено более двух рот противника. При этом противник несет серьезные потери.

«(...) всех порвем кто принял фашизм и объявил нашего президента в международный розыск!» – заявил Комбриг бригады с позывным Гейзер.

По его словам, среди трофеев были обнаружены шевроны с карикатурным изображением российского президента. Это, заявил комбриг, говорит о намерениях противника убивать и проводить террористические мероприятия.