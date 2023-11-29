Казаки Солнечногорска подготовили очередной груз для отправки в Луганскую народную республику

Казачье общество из подмосковного Солнечногорска совместно с администрацией муниципалитета собрали груз для бойцов добровольческого батальона «Балтика» — «БАРС No36» Минобороны РФ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Отмечается, что для отправки в Луганскую народную республику были подготовили все, о чем просили бойцы: инструменты, расходники для автомобилей, теплые вещи, блиндажные печи, спальные мешки, индивидуальные аптечки, вкусные гостинцы из дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников СВО.