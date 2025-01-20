Казань снова атакуют БПЛА, над городом слышны звуки взрывов

Жители Казани рассказали о серии взрывов в городе. По предварительным сведениям, сработала система противовоздушной обороны, передает Shot.

Первые звуки взрывов были слышны в районе 4 часов ночи понедельника, 20 января. При этом информации от официальных источников на данный момент не поступало.

«Местные жители рассказали SHOT, что прогремело 3-4 мощных взрыва над городом. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в публикации Телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что о взрывах также рассказали жители Рязани и Рязанской области.