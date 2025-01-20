Жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов, ВСУ атакуют

В Рязанской области были слышны взрывы, передает Baza, ссылаясь на местных жителей. Есть предположение, что это была атака со стороны Вооруженных сил Украины.

Согласно предварительной информации, в регионе возможно применение беспилотных летательных аппаратов, а также активизация системы противовоздушной обороны.

«Жители Рязанской области сообщают о звуках взрывов. Предварительно, идет атака беспилотников. Работает система ПВО», — приводится в публикации.

Информации от официальных источников о происходящем в регионе к настоящему времени не поступало.

Ранее сообщалось, что в двух регионах РФ после атаки БПЛА ВСУ нашли кумулятивные бомбы КЗ-6.