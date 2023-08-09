«Казанский стрелок» Галявиев будет отбывать наказание в колонии «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани, в результате его действий погибло 9 человек и еще 139 получили ранения. Суд назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима. Выяснилось, что его этапируют в ИК-6 «Черный дельфин».

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Татарстана.