Машина внезапно въехала в группу рабочих во время дорожных работ в Москве

В столичном районе Хамовники легковой автомобиль врезался в бригаду рабочих, наносивших дорожную разметку. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП», передает Газета.ру.

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дорожных рабочих. Авария случилась в районе Хамовники во время проведения работ по нанесению разметки на проезжей части.

Автомобиль въехал в бригаду рабочих

По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась девушка. Машина выехала на участок проведения дорожных работ и врезалась в группу сотрудников, занимавшихся обновлением разметки.

В результате происшествия пострадали три человека, включая водителя автомобиля.

Один из пострадавших оказался заблокирован

После столкновения один из рабочих оказался зажат. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Информация о характере полученных травм и состоянии участников аварии уточняется.

Обстоятельства ДТП выясняются

Причины происшествия пока официально не названы. Специалистам предстоит установить все обстоятельства аварии и дать оценку действиям участников дорожного движения.

Инцидент произошел на фоне сложных погодных условий в столице. В течение дня в Москве прошли сильные ливни, которые местами привели к подтоплениям и временным ограничениям движения транспорта.