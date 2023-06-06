Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший уверен, что власти США и Украины скрывают истинное число потерь ВСУ.

По его данным, за время конфликта украинская армия потеряла примерно 350 тысяч человек.

«Я думаю, что администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже лжет» – заявил Кеннеди в эфире телеканала Fox News.

По словам политика, Белый дом обманывает американцев и по поводу действительных причин конфликта. Нынешняя администрация говорит о незаконной агрессии России, но в реальности конфликт на Украине готовился неоконсерваторами в правительстве США уже более десятка лет.

Ранее немецкий политолог Вольф Меркель предположил, что людские резервы у ВСУ закончатся быстрее, чем вооружение и боеприпасы, которыми Запад продолжает снабжать киевский режим.