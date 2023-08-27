Кеннеди-младший пообещал положить конец безрассудной политике США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший пообещал прекратить поставку на Украину беоприпасов с обедненным ураном, если возглавит Белый дом.

Кеннеди-младший отреагировал в соцсетях на статью в «Комсомольской правде» официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая написала, что снаряды с обедненным ураном превращают Украину в непригодную для жизни землю. Он назвал публикацию «отрезвляющей».

«Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», – написал кандидат в президенты США.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в Вашингтон собирается поставить кеивскому режиму урановые снаряды для танков Abrams.