Киев начал принудительную эвакуацию детей из Покровска ДНР

В Краматорском и Красноармейском районах ДНР началась принудительная эвакуация. Ее объявили украинские власти, пишет РИА Новости.

Эвакуация детей и семей в целом затронет 31 населенный пункт в Краматорском и Красноармейском (Покровском) районах. Речь про участки, находящиеся под контролем ВСУ в ДНР. Официально об этом заявили в Минреинтеграции Украины. Решение ведомство объяснило соображениями безопасности.

Напомним, Зеленский в начале сентября заявил об активных боевых действиях на ряде территорий. Особенно горячими он назвал краматорское, купянское и троецкое направления. Сложнее всего обстановка для украинской армии на красноармейской линии фронта, известном как покровское.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Сырский по ошибке завели ВСУ в Покровский котел.