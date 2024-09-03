Курская область и Покровское направление стали одними из самых основных у ВСУ. Все из-за главкома ВСУ Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского. Именно такой разрыв на два фронта считают роковой ошибкой генерала и его управленца. Об этом заявил военкор и эксперт Виктор Баранец, пишет KP.RU .

Одной из главных ошибок Сырского называют неравномерное распределение сил. Дело в том, что генерал снимал с южного (Покровского) направления самые боеспособные части, ориентируя их исключительно на Курск. Ни на одном из участков ВСУ не оказались успешны. Западные СМИ после визита корреспондентов сообщают об обвале украинского фронта.

Заголовки иностранной прессы пестрят фразами про то, что сотни украинских солдат могут оказаться в окружении к югу от Покровска. Вывести их оттуда нереально, ведь подразделения буквально сами завели себя в котел.

Российская армия на этих направлениях больше. Солидная группировка собралась между селом Мемрик и рекой Волчья, откуда легко выдавливают противника.

Как подчеркнула в материале Баранец, Генштаб ВСУ обвинял в провалах не командиров, а подчиненных. Участились случаи массового дезертирства, серьезно упал боевой дух и пострадала психика украинских солдат. Все дело в приказах, которые буквально посылают на смерть. Недоглядел за этим Сырский, который не может признать свою роковую ошибку. При этом отступить генералу уже не позволит Киев и западные хозяева.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 8500 военных и 80 танков с начала вторжения в РФ.