Киев официально признал нахождение в плену более 3,5 тысячи военных

Безопасность

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По данным правительства Украины, в российском плену находятся 3574 военных и 763 гражданских украинца.

Эти данные опубликованы по итогам правительственной комиссии, которая устанавливала факты пленения.

Семьям военнопленных положена денежная компенсация. В нынешнем году украинское правительство выплатило по этой статье расходов $11,6 млн.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ специально занижают число попавших в российский плен, чтобы не выплачивать компенсации. Еще в июне министр обороны Сергей Шойгу назвал число украинских военнопленных – около 6,5 тысячи человек.

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